Дети-сироты в Чувашии смогут претендовать на получение жилищного сертификата

ЧЕБОКСАРЫ, 13 мая. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Чувашии в двух чтениях приняли закон о выдаче сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.

"Претендующие на предоставление социальной выплаты должны соответствовать ряду требований. Это возраст 23 года и старше, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, дееспособность, непрерывная трудовая деятельность", - пояснили в пресс-службе.

Размер капитала устанавливается исходя из социальной нормы площади в 33 кв. м на ребенка-сироту и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, устанавливаемой ежеквартально Минстроем России для Чувашии.

"Средства на предоставление жилищных сертификатов будут направлены только из республиканского бюджета. Сумму перераспределят таким образом, чтобы часть из нее направить на предоставление детям-сиротам жилищных сертификатов в тех муниципалитетах, в которых возникнет необходимость", - добавили в пресс-службе.

По информации Минстроя Чувашии, всего в 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено свыше 356 млн рублей, из них 281,4 млн рублей - средства республиканского бюджета. Жильем планируется обеспечить почти 280 человек.