Пункт вакцинации от коронавируса открыли в крупнейшем вузе Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Пункт вакцинации от коронавируса открылся в Северо-Кавказском федеральном университете в Ставрополе. Сделать прививку смогут не только студенты и преподаватели, но и все желающие, сообщили в четверг в университете.

"В целях повышения доступности для населения прививок от коронавирусной инфекции на базе нашего вуза открыт временный прививочный пункт. В ближайшее время в университете планируется открытие постоянного пункта вакцинации. Уже с сегодняшнего дня привиться в мобильном пункте могут не только сотрудники и студенты вуза, но и все желающие", - говорится в сообщении на официальной странице вуза в Instagram.

В Северо-Кавказском федеральном университете пункт вакцинации пока работает с 09:00 до 13:00. Прививки от коронавируса сделали уже более 300 сотрудников и 350 студентов университета.

Накануне губернатор Владимир Владимиров поручил краевому Минздраву проработать возможность открытия пунктов вакцинации на базе крупнейших вузов края. Сейчас в регионе ежедневно работают 103 стационарных прививочных пункта и 113 мобильных бригад. В городе Невинномысске открылся первый в крае круглосуточный пункт вакцинации. Прививку от коронавируса на Ставрополье сделали уже свыше 212 тыс. человек.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 53 727 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 815 человек. С начала пандемии в регионе умер 1 421 пациент, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложнения. В крае действует масочный режим, соблюдение социальной дистанции.