Суд в Петербурге признал незаконным отказ в опеке над ребенком погибшего рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным отказ супруге адвоката Юрия Авдеева от органов власти на оформление опеки над ребенком рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд исковые требования Авдеевой Надежды удовлетворил частично, признав незаконным заключение администрации муниципального образования Смольнинское о невозможности Авдеевой быть опекуном (попечителем)", - говорится в сообщении.

Ранее Авдеев, который является одним из адвокатов обвиняемой в убийстве супруги Картрайта Марины Кохал, сообщал ТАСС, что его жена намеревалась оформить опеку над ребенком рэпера, который находится в детском социальном учреждении.

В январе этого года Авдеев сообщил ТАСС, что в муниципалитете решили, что его жена не может быть опекуном. По словам адвоката, власти сослались на жилищные условия семьи потенциальных опекунов.

Расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвинение по делу предъявлено вдове рэпера Марине Кохал, после задержания она была помещена в СИЗО, суд неоднократно продлевал ей срок содержания в изоляторе. Эксперты до сих пор не установили точную причину смерти артиста. При этом в ходе психиатрической экспертизы вдова рэпера признана вменяемой.