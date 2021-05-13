Таиланд одобрил экстренное использование вакцины Moderna

БАНГКОК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Таиланда одобрили экстренное применение на территории королевства вакцины против коронавируса американской компании Moderna. Соответствующий сертификат Управления по контролю за продуктами и лекарствами Таиланда опубликован в четверг.

Сертификат, выданный 13 мая, будет действовать один год - до 12 мая 2022 года. Разработка Moderna стала четвертой вакциной, которая была одобрена для применения в Таиланде. Власти королевства ранее разрешили экстренное использование препаратов AstraZeneca, Sinovac и Johnson & Johnson.

Ожидается, что вакцина Moderna будет распространяться частными больницами. Между тем пока нет информации о ближайшей поставке препарата. По данным Ассоциации частных больниц Таиланда, стоимость вакцинации им составит 3 тыс. батов (96 $). В эту цену входят две дозы вакцины Moderna и плата за обслуживание.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 93,7 тыс., вылечились более 60,6 тыс. человек, умерли 518 пациентов. С 28 февраля в стране началась вакцинация препаратом производства китайской компании Sinovac. Режим чрезвычайного положения продлен до 31 мая.