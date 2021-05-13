Суд в Петербурге признал законным включение активистки Апахончич в список иноагентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал законным включение Министерством юстиции РФ учителя и активистки Дарьи Апахончич в реестр СМИ-иноагентов и отказал ей в иске, где она оспаривала решение министерства. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Минюст РФ сообщал о включении Апахончич в реестр СМИ-иноагентов 28 декабря прошлого года. Тогда ведомство впервые включило в данный реестр физических лиц. Вместе с ней в список включили правозащитника Льва Пономарева.

Адвокат Апахончич Александр Передрук сообщал ТАСС, что женщина подала иск с требованием признать решение Минюста незаконным. Передрук и глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков отмечали, что данный иск является первым в России. Пономареву суд в Москве в конце апреля также отказал в исключении из реестра.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году, в конце 2019-го документ был расширен и на физических лиц.