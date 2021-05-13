Экс-глава Екатеринбурга Ройзман покинул спецприемник после снижения срока ареста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, чей административный арест за организацию несанкционированных акций 31 января и 21 апреля был снижен с девяти до одних суток, покинул спецприемник, передает корреспондент ТАСС.

"Справедливость восторжествовала. Я удивился, я не знал, что выйду", - сказал Ройзман после того, как покинул спецприемник.

Ройзман рассказал журналистам, что за сутки, проведенные в спецприемнике, он успел выспаться, прибраться в камере и почитать. "Я последний раз сидел 40 лет назад, за это время запах не изменился. Обстановка изменилась, другая совершенно система. Хочу сказать, что предусмотрено все, отношение нормальное, доброжелательное", - добавил он.

В среду Октябрьский районный суд города назначил по девять суток административного ареста Ройзману за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля. Сроки административных арестов, назначенных гражданину по разным делам, не суммируются, а исчисляются одновременно. В четверг Свердловским областным судом срок ареста был снижен с девяти до одних суток.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".