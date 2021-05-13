Более 60 свалок ликвидируют в Кировской области в 2021 году

КИРОВ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют в 2021 году ликвидировать 63 поселковые свалки твердых бытовых отходов в 23 районах региона по нацпроекту "Экология", сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.

"В 2021 году в Кировской области планируется ликвидировать 63 свалки в 23 районах Кировской области за счет средств местного бюджета, а также иных средств на сумму более 5,5 млн рублей. Общая площадь очищенных земель составит около 80 гектаров", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, речь идет об исторически сложившихся поселковых свалках, куда на протяжении второй половины XX и начала XXI веков свозили отходы крупных населенных пунктов. Эти свалки давно закрыты, отходы на них не вывозятся.

В 2012 году в ходе инвентаризации в области выявили порядка 500 таких свалок. С 2013 года ликвидировали 267 из них, или более 50%. В семи районах ликвидированы все поселковые свалки.

Кроме того, по нацпроекту "Экология" в регионе планируют рекультивировать шесть свалок в черте городов. Первая из них, в поселке городского типа Вахруши Слободского района, уже рекультивирована. До 2024 года рекультивируют свалки в Кирове, Слободском, Омутнинске, Лузе и Малмыже.