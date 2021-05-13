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Митрополита Илариона переизбрали главой Научно-образовательной теологической ассоциации

Кроме того, в ряды ассоциации были приняты еще три учебных заведения: Дальневосточный федеральный университет, Николо-Угрешская духовная семинария и Вологодская духовная семинария

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) был единогласно переизбран на пост президента Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) общим собранием ее членов.

Собрание состоялось в четверг в формате онлайн. На собрании в ряды ассоциации были приняты еще три учебных заведения: Дальневосточный федеральный университет, Николо-Угрешская духовная семинария и Вологодская духовная семинария.

НОТА была создана 15 февраля 2018 года как добровольное объединение вузов для совместной научно-организационной, научно-методической и экспертной деятельности в сфере теологии. Митрополит Волоколамский Иларион был избран президентом НОТА и возглавляет ассоциацию с момента ее создания.

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