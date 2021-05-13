Украинский телеканал ZIK оштрафовали на $12,4 тыс. за призывы к развязыванию войны

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение и оштрафовал на 341,1 тыс. гривен ($12,4 тыс.) оппозиционный телеканал ZIK за призывы к развязыванию войны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Нацсовет рассмотрел результаты внеплановой проверки ООО "ТРК" Новые коммуникации", (Львов, многоканальное вещание (МХ-3), логотип "Z ZIK"). Члены Национального совета признали распространение в эфире вещателя призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и приняли решение о применении к нему санкций "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа", - говорится в сообщении. В Нацсовете добавили, что ZIK должен заплатить штраф более 341,1 тыс. гривен.

Принимая такое решение, регулятор сослался на эфир в ноябре 2019 года, когда во время одной из программ прозвучали высказывания, которые противоречат нормам законодательства. В частности, отмечается, что бывший мэр Харькова Михаил Добкин высказался "в форме непрямого призыва к насилию, с использованием языка вражды в отношении конкретных лиц, которые были представителями политических сил и пребывали на самых высоких руководящих должностях в 2014-2019 годах". В свою очередь, на экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая была ведущей программы, поддержала такую позицию Добкина. Более того, она заявила, что силовые меры и совершение преступления является приемлемым способом установления справедливости.

При этом, обратили внимание в Нацсовете, транслировалась программа три раза без изменений или редакционного модерирования, что "свидетельствует о сознательном распространении соответствующей информации телеканалом ZIK". Таким образом, подытожил регулятор, телеканал нарушил статью 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании", по которой предусмотрено вынесение предупреждения, а также статью 72, предусматривающую штраф в размере 25% от лицензионного сбора".

Президент Украины 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслировались только на платформе YouTube. Во второй половине апреля YouTube заблокировал аккаунты оппозиционных телеканалов по просьбе властей Украины. Они вещают в интернете.