Голикова считает, что потенциал Красного Креста в России не задействован в полном объеме

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Потенциал российского Красного Креста не задействован в полном объеме на территории страны, поэтому необходимо развивать различные направления и компетенции, что позволит возродить международный престиж организации. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с председателем российского Красного Креста Павлом Савчуком.

"Считаю, что потенциал Красного Креста в полном объеме сейчас не задействован на территории РФ, а возможности, которые российский Красный Крест имеет по взаимодействию с международными организациями, предоставляют широкие возможности для развития различных направлений и компетенций, которые сегодня востребованы не только для реализации национальных целей, но и для нашей обычной текущей деятельности", - сказала она на встрече.

Голикова добавила, что Красный Крест реализует программу профилактики инфекционных заболеваний - ВИЧ и СПИД, ухода за инвалидами и пожилыми людьми, а также оказания психологической, социальной и гуманитарной помощи. Также организация проявляет активное участие в решении социальных вопросов, помощи при чрезвычайных происшествиях.

"Я очень надеюсь, что вам с коллегами удастся возродить международный престиж, повысить узнаваемость и доверие к российскому Красному Кресту, а правительство со своей стороны и коллеги готовы оказать соответствующее содействие", - добавила она. По словам вице-премьера, Красный Крест совместно с Минздравом РФ разработают законопроект об организации в соответствии с основополагающими принципами международного движения.

Голикова напомнила, что 15 мая организации исполнится 154 года. "В 2021 году есть еще одна значимая дата для Красного Креста - это столетие, когда международный комитет признал российскую организацию", - добавила она.