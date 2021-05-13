МЧС впервые приступило к разработке законопроекта о безопасности людей на водных объектах

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. МЧС России впервые приступило к разработке проекта закона о безопасности людей на водных объектах, он должен быть согласован к концу года. Об этом сообщил замглавы МЧС России - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"Вопросы развития маломерного флота неразрывно связаны с вопросами обеспечения безопасности людей на водных объектах, - сказал он на заседании круглого стола в рамках международного салона "Комплексная безопасность 2021". - Многое в законодательстве еще не отрегулировано надлежащим образом. Поэтому мы впервые в истории начали разработку законопроекта о безопасности людей на водных объектах. К концу текущего года он должен иметь высокую степень готовности, пройти все необходимые согласования".

В ходе круглого стола отмечалось, что в настоящее время отсутствует профильный федеральный закон, регулирующий деятельность Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. Сфера ее компетенции отражена в Кодексе торгового мореплавания, Кодексе внутреннего водного транспорта, Водном кодексе. При этом целый ряд направлений требует законодательного регулирования. Именно на решение существующих правовых пробелов направлен проект федерального закона "О безопасности людей на водных объектах".

Кроме того, как добавили в пресс-службе МЧС России, в ходе заседания подчеркивалась необходимость разделения надзора, осуществляемого ГИМС, на госнадзор за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и федеральный госконтроль за безопасностью людей на водных объектах. "Решение о разделении принято для минимизации гибели и травматизма на водных объектах", - подчеркнул Супруновский.

По данным МЧС, с начала года уже возбуждено более 1 тыс. дел об административных правонарушениях на водных объектах, из них четыре дела - в отношении лиц, которые управляли судном в состоянии опьянения. В 2020 году по вине нетрезвых судоводителей произошло восемь аварий с маломерными судами. С начала этого года таких аварий не зафиксировано. Всего в реестре на данный момент зарегистрировано почти 1,5 тыс. маломерных судов.