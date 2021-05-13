Более 750 ссылок по "колумбайну" внесли в Реестр запрещенной информации в 2020-2021 годах

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Свыше 750 ссылок по теме "колумбайна" добавлены в Реестр запрещенной информации в 2020-2021 годах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Решение о признании материалов по теме "колумбайна" (информация о способах, методах, намерении совершения противоправных действий, направленных против жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе с применением оружия, взрывчатых веществ, в образовательных учреждениях и местах, предназначенных для массового пребывания детей) запрещенными принимает Росмолодежь. На основании решения Росмолодежи ссылки на такие противоправные материалы вносятся Роскомнадзором в Единый реестр запрещенной информации, - сказали в ведомстве. - По данной тематике за 2020-2021 гг. в Единый реестр запрещенной информации внесено свыше 750 ссылок".

Кроме того, для противодействия вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в Единый реестр внесено порядка 6 тыс. страниц сайтов.

В течение суток после этого запрещенный контент на тему "колумбайна" удаляется владельцем сайта или доступ к данным страницам блокируется провайдером.

В пресс-службе уточнили, что с целью противодействия экстремизму ведомство осуществляет блокировку размещенной в интернете запрещенной информации. В Единый реестр запрещенной информации на основании решений суда внесены адреса свыше 65 тыс. страниц, содержащих экстремистские материалы. Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры России также удалено и заблокировано порядка 90 тыс. страниц сайтов с призывами к осуществлению экстремистской деятельности.