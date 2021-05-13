В США разрешили привитым от коронавируса не носить маски "в большинстве случаев"

ТАСС, 13 мая. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦПКЗ) США разрешили жителям страны, полностью вакцинированным от коронавируса, больше не носить защитные маски. Об этом в четверг сообщил Белый дом.

"Отличные новости от ЦПКЗ: если вы полностью привиты, вам не нужно носить маску - как на улице, так и в помещении - в большинстве случаев", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter американской администрации.

Не уточняется, в каких именно случаях ношение масок останется необходимым.

Как уточняет агентство Bloomberg, американцы смогут отказаться от масок спустя две недели после получения второй дозы вакцины (первой, если речь идет об однокомпонентной вакцине компании Johnson & Johnson.

В конце апреля ЦПКЗ разрешили полностью вакцинированным гражданам не носить маски во время занятий спортом, в ресторанах и во время встреч на свежем воздухе в небольших группах.