В Анапе в честь начала курортного сезона пройдет фестиваль воздушных шаров

АНАПА, 13 мая. /ТАСС/. Более 30 воздушных шаров поднимутся в небо Анапы во время фестиваля "А.море". Шоу воздушных шаров будет ознаменовать старт курортного сезона, сообщил журналистам мэр города Анапа Василий Швец.

"С 15 числа по 23 мая будет у нас фестиваль воздушных шаров. Таких аналогов в России пока еще никто не делал. В том числе очень красивый шар, называется "Россия", очень большой. И символическое открытие туристического сезона планируется как раз на нем - 22 мая вечером", - сказал Швец.

Он уточнил, что всего в небо Анапы поднимутся 35 шаров. Также Швец отметил, что шоу воздушных шаров пройдет в рамках крупного фестиваля "А.Морефест", который пройдет в городе-курорте с 14 по 23 мая и будет также включать винный забег, джазовые концерты, гастрономическую и винные ярмарки.

Ранее сообщалось, что первый в России винный марафон, а также выставка Winexpo - 2021, на которой будут представлены российские вина, пройдут в Анапе в мае 2021 года.

Анапа - один из популярных курортов Краснодарского края. Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.