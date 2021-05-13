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Умер журналист и писатель Михаил Садчиков

Ему было 66 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Петербургский обозреватель событий культуры, писатель Михаил Садчиков умер в четверг в возрасте 66 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил фотожурналист Павел Маркин.

"Сегодня, 13 мая, перестало биться сердце ветерана газеты "Смена" Михаила Садчикова", - написал Маркин.

Михаил Садчиков родился 26 мая 1954 года на Волге. В 1976 году он окончил Уральский государственный университет по специальности журналист. С 1979 года работал в различных СМИ Ленинграда, Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе в изданиях "Смена", "Труд", "Фонтанка.ру" и других, вел программы на телевидении.

Садчиков являлся автором нескольких книг. Среди них "Рандеву со звездами", которая вышла в начале 1990-х годов, она рассказывает о событиях в отечественной рок-музыке и поп-музыке. В 2013 году он стал лауреатом национальной художественной премии "Петрополь" за "вкус, меру и талант в современной журналистике".

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