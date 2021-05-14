Байден заявил, что власти не будут заставлять носить маски без прививки от COVID-19

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Американские власти не станут наказывать за отказ носить защитные маски тех, кто не привился от коронавируса. Это признал в четверг президент США Джо Байден, выступая в Белом доме по теме хода вакцинации в стране.

Главе государства задали вопрос, насколько жестко власти будут следить за соблюдением масочного режима в свете решения федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые разрешили полностью вакцинированным гражданам не пользоваться этими средствами индивидуальной защиты.

"Если вы не сделали прививку, носите маску, чтобы защитить себя и других, кто не вакцинировался. Это не вопрос принуждения, мы не собираемся арестовывать людей, - ответил Байден. - Но я верю, что подавляющее большинство американцев заботится о безопасности своих соседей и семей. Если вы привились, вы можете жать друг другу руки, обниматься. Если нет, то, пожалуйста, носите маску".

Глава Белого дома призвал не прекращать борьбу с коронавирусом. "Если вы не вакцинировались или получили первую дозу вакцины [в случае двухкомпонентного препарата], либо после второй дозы не прошло двух недель, то вам по-прежнему необходима маска. Пожалуйста, обезопасьте себя", - призвал Байден.

Президент США вновь заверил в доступности вакцин, отметив, что в стране развернуто 80 тыс. прививочных пунктов. "Кто-то скажет, что для него более комфортно продолжать носить маску. Если вы увидите кого-то в маске, отнеситесь с уважением, - сказал он. - У нас и так много конфликтов, гнева, поляризации по этому вопросу".

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 32,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 584 464 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В США сделали 266,5 млн прививок, 118,9 млн человек прошли полный курс вакцинации.