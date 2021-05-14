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Гидрометцентр рассказал, когда теплая погода установится на европейской территории страны

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, окончательного прихода тепла стоит ожидать с 18 мая

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Очаг тепла сохранится в Уральском и Приволжском федеральных округах в ближайшее время, а с 18 мая распространится и на Центральный федеральный округ. Температура в этих регионах будет выше нормы на 7-12 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Теплая погода будет характерна для всей европейской территории России. Сейчас очаг аномального тепла на Урале и в Поволжье, но во вторник он будет уже и в Центральном федеральном округе. Температура выше нормы будет на 8-12 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, особенно теплая погода будет в этот период в Приволжском федеральном округе. Там температура днем будет достигать 32 градусов тепла в ближайшие пять дней. "Будет настоящая жаркая погода. На юге Самарской области будет даже до 34 градусов тепла", - отметил метеоролог.

В Уральском федеральном округе дневная температура будет достигать 31 градуса тепла, однако во вторник будет понижение температуры до 20-25 градусов тепла.

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