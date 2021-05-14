Ученые в Приморье получили видео редкого "диалога" пятнистого оленя с амурским тигром

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Земля леопарда" на юге Приморского края получили редкие кадры с фотоловушки, на которых запечатлено общение краснокнижного амурского тигра и пятнистого оленя. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

"Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" запечатлела небольшой диалог пятнистого оленя и взрослого амурского тигра. Находящееся далеко за кадром копытное издает характерный свист, на который полосатый хищник словно нехотя отвечает громким рыком. Получить такие кадры удается крайне редко: на них запечатлен процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют", - говорится в сообщении.

Уточняется, что громкое рычание хищника вызвало помехи у микрофона фотоловушки. На кадрах видно, что после этого тигр подошел к камере и начал ее обнюхивать. Редкое видео получили на границе нацпарка с Китаем при поддержке сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Специалисты установили, что на видео запечатлен взрослый самец, за которым наблюдают с 2015 года. Ему около девяти лет. Подобных крупных самцов - старожилов в нацпарке не более четырех. Данный тигр обитает в приграничной зоне центральной части особо охраняемой природной территории.