В Сахалинской области увеличили размер ежемесячной выплаты семьям с детьми

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы во втором (окончательном) чтении единогласно приняли изменения в региональный закон "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно", согласно которым максимальная сумма предоставляемых средств увеличена до 17,3 тыс. рублей. Об этом сообщается в релизе пресс-службы регионального парламента.

"Мы сегодня приняли очень нужный закон. Он касается финансового обеспечения семей с детьми от трех до семи лет, у которых доходы ниже прожиточного минимума. На меры социальной поддержки из областного бюджета сейчас тратится свыше 1 млрд рублей. В этом году на эти выплаты нам дополнительно потребуется свыше 200 млн рублей. Думаю, данный закон действительно поддержит семьи, у которых сложилась трудная жизненная ситуация", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по социальной политике Сахалинской областной думы Александра Болотникова.

Сейчас малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет включительно могут рассчитывать на выплату на сумму 8 650 рублей. Это 50% от величины прожиточного минимума, установленного на Сахалине и Курилах. Если с учетом этих средств среднедушевой доход семьи все также будет меньше прожиточного минимума, размер пособия увеличат до 12 975 рублей. Максимально возможной суммой поддержки станут 17,3 тыс. рублей. Она полагается тем, чей доход останется ниже минимального порога и после двух предыдущих мер поддержки.

Ранее размер ежемесячной выплаты в Сахалинской области был меньше, так как по-разному назначался с учетом имущественного положения семьи. Учитывались квартиры, дачные участки, машины и прочее движимое и недвижимое имущество.