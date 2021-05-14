"Ъ": количество газетных киосков в России в 2020 году сократилось на 11%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Союз предприятий печатной индустрии направил Минцифры и Минпромторгу РФ письма с просьбой поддержать отрасль, в том числе изменить систему распределения мест для газетных киосков, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-президента союза Александра Оськина.

По данным организации, в 2020 году количество киосков с прессой в России уменьшилось на 11% - до 14,9 тыс., что стало самым существенным сокращением за последние пять лет. До пандемии число киосков три года было стабильным, снижение находилось в пределах 1%.

Союз хочет, чтобы Минцифры создало "координационный совет при министерстве для решения вопросов, связанных с поддержкой распространения прессы, а в письме Минпромторгу просит поддержки на уровне регионов".

В частности, издатели предлагают отменить ограничения на продажу в газетных киосках сопутствующих товаров при условии, что пресса будет составлять не менее 50% ассортимента. "Мы должны перенять европейскую практику, где в газетных киосках разрешено продавать в том числе табачные изделия, слабоалкогольные напитки и еду, они помогут увеличить трафик", - считает Оськин. Также в Союзе предприятий печатной индустрии видят необходимость изменить порядок предоставления мест в аренду под павильоны с прессой. По мнению Оськина, места нужно распределять через конкурсы (сейчас распределение происходит через аукционы). Среди других предлагаемых мер - заключение договоров аренды не менее чем на пять лет (сейчас сроки в каждом регионе разные) и общее повышение нормативов по минимальному количеству газетных киосков в каждом регионе.

В 2020 году деятельность в области СМИ, книгоиздания и производства печатной продукции была внесена в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей российской экономики.