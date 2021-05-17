K-Fest 2021: куда сходить и чем заняться на фестивале корейской культуры

Пропустить фестиваль корейской культуры K-Fest 2021 (0+), стартовавший в мае 2021 года, почти невозможно. О Корее будут рассказывать даже в вагонах московского и питерского метро. В этот раз событие приурочено к году культурных обменов между двумя странами, отсюда внушительный масштаб: четыре города и десятки онлайн- и офлайн-мероприятий. До конца июня в интернете и на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани и Ростова-на-Дону пройдут кинопоказы, мастер-классы, выставки, концерты, челенджи и лекции.

Рассказываем, как познакомиться с народной корейской живописью, в каких конкурсах поучаствовать и где искать рецепты корейской уличной еды.

Где послушать корейскую музыку

Второй заместитель Министра культуры, спорта и туризма Республики Корея Ким Чжон Бэ написал в поздравлении к участникам и организаторам фестиваля: “Русская пословица гласит: „Дерево держится корнями, а человек - друзьями“. Крепкая дружба, установленная через двусторонний культурный обмен, сможет стать для нас надежной опорой”.

Дружбу между Россией и Кореей на фестивале будут развивать по 20 направлениям, но особое внимание уделили музыке: именно с нее официально начался K-Fest. Одиннадцатого мая на сцене Большого зала Московской консерватории П. И. Чайковского состоялся концерт “Шедевры классической музыки Кореи и России”.

Впереди еще несколько музыкальных событий. В зале Екатерининского собрания в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль современного танца, а во всех четырех городах - концерты народной корейской музыки в исполнении коллектива The Sero. Музыканты представят современную интерпретацию классического спектакля “Симчхонга” - трогательную историю о самопожертвовании и преданности родителям.

Что посмотреть

Другой краеугольный камень фестиваля - анимация. На фестивале K-Fest 2021 покажут сразу 13 мультфильмов - шесть полных метров и семь короткометражек. Большая часть картин будет доступна онлайн в июне, но некоторые до 27 мая можно увидеть в московском Доме кино.

Также в Доме кино в Москве и в Астраханском государственном университете специально для поклонников жанра цифровых комиксов пройдет выставка популярных корейских вебтунов. Коллекцию организаторы подобрали именитую: два из представленных на выставке комиксов были экранизированы (“Что случилось с секретарем Ким?” и “Итхевон класс”), а по вебтуну “Клетки Юми” планируют снять сериал. Мероприятие до конца июня также доступно онлайн в формате VR.

На какие выставки сходить

Отдельная гордость организаторов фестиваля - выставка народной живописи минхва “Красота корейской культуры”, которая пройдет в новом зале Всероссийского музея декоративного искусства со второго по тридцатое июня. Корейцы говорят, что в картинах этого жанра живет душа народа. Яркие рисунки в стиле примитивизм стали альтернативой сложной, обрядовой придворной живописи: малоизвестные народные художники украшали в такой стилистике стены домов, оформляли свадьбы и другие важные события. Сюжеты часто перекликаются с картинами европейских примитивистов, но живопись минхва ни с чем не перепутаешь: настолько стиль самобытен.

С историей Кореи можно познакомиться на другом знаковом мероприятии - VR-выставке “Жизненный цикл корейца” Национального этнографического музея Республики Корея. Инсталляция рассказывает об основных этапах жизни дворянина эпохи Чосон (период с 1392 до 1897 года), сопутствующих традициях и ритуалах. Например, на выставке можно узнать, как проходили обряды инициации, свадеб, похорон и защиты от злых духов.

Где узнать рецепты корейской кухни

В начале года Корейский культурный центр в своих соцсетях учил россиян готовить кимчи. Блок K-Food фестиваля станет логичным продолжением февральско-мартовских мероприятий, но будет чуть обширнее: его полностью посвятили уличной еде. Практически все мероприятия пройдут онлайн, так что идти куда-то специально не придется.

На Youtube-канале Корейского культурного центра будут учить готовить токпокки, рапокки, кимпаб и другие блюда с уже привычными для России названиями: корейская кухня сейчас переживает настоящий бум популярности. А с 1 по 28 июня в Instagram пройдет фотоконкурс «Вкусная Корея - уличная еда».

В чем еще поучаствовать онлайн

Специальный представитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в поздравлении, адресованном гостям, участникам и организаторам фестиваля написал: “С удовлетворением хотел бы отметить наличие интерактивов, которые дадут шанс имеющим интерес к Корее россиянам принять более активное участие в мероприятиях фестиваля”.

Интерактива на K-Fest 2021 и правда много. В соцсетях пройдет сразу два масштабных танцевальных события (онлайн-конкурс на лучшее исполнение кавер-версий танцев в стиле K-pop и челлендж в TikTok на лучшее исполнение хореографии фестиваля), а также серия викторин, посвященных разным аспектам корейской культуры. Каждую среду в группе Культурного центра в VK будет появляться ссылка на задания. Среди подарков - смартфоны, аудиосистемы, смарт-часы, подарочные боксы “K-Culture Box” и даже авиабилет в Корею.