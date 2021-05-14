СМИ: хакеры DarkSide объявили о похищении секретных данных у Toshiba

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Группа хакеров под названием DarkSide, которая недавно на много дней парализовала работу крупнейшего трубопровода на востоке США, объявила в пятницу, что похитила большой объем секретной информации у французского подразделения японской электротехнической корпорации Toshiba. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на одну из японских компаний, занимающихся кибербезопасностью. По ее данным, заявление DarkSide было опубликовано на интернет-сайте, который используют хакеры.

В нем говорится, что у французского подразделения Toshiba похищено более 740 Гб информации, в частности, о работе менеджмента и новых бизнес-проектах, личные данные. Японская корпорация, по данным телеканала, сейчас расследует случившееся.

Корпорация Toshiba, занятая в том числе в оборонном производстве и выпуске оборудования для атомных станций, в последнее время уже становилась объектом компьютерных атак, которые приписывали китайским хакерам.

В понедельник Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило, что группа хакеров, называющих себя DarkSide, стояла за недавней кибератакой на крупную трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Она парализовала на несколько дней работу ее системы, по которой перекачивается 45% топлива, используемого в зоне Восточного побережья Соединенных Штатов. По данным американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не имеет к этой кибератаке никакого отношения.