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В Симферополе создадут религиозно-культурный центр караимов

На реставрацию кенассы выделили более 84 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Реставрацию кенассы - культового сооружения крымских караимов - планируется завершить в Симферополе до конца текущего года. В восстановленном здании храма, которое является объектом культурного наследия народов РФ, создадут религиозно-культурный центр, сообщила в пятницу ТАСС председатель региональной национально-культурной автономии крымских караимов Наталья Кропотова.

"Фасадные работы были завершены в 2018 году, сейчас проводится обустройство внутреннего пространства [кенассы] <…> Там будет религиозно-культурный центр крымских караимов. В конце текущего года планируется завершить реставрационные работы", - рассказала Кропотова.

По информации Министерства культуры Крыма, на реставрацию памятника архитектуры выделено 84,3 млн рублей. Работы проводятся в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

Караимы - национальность, зародившаяся и сформировавшаяся в Крыму. К настоящему времени в мире насчитывается около 2 тыс. человек, которые считают себя этническими караимами, культура и традиции народа постепенно забываются, а носителей языка практически не осталось.

Караимская кенасса в Симферополе была построена более 120 лет назад и считается образцом популярного в конце XIX - начале XX столетия архитектурного стиля. В ней сочетаются традиции готического и византийского зодчества. В 1930 году по решению властей храм был закрыт. После воссоединения Крыма с Россией он был возвращен общине караимов.

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РоссияКрымСевастополь
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