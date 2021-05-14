Исследование: россияне предпочитают постоянную работу фрилансу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россияне рассматривают фриланс преимущественно как подработку. Это следует из исследования Rambler&Co, подготовленного ко дню фрилансера, который отмечается в России 14 мая.

Отмечается, что всего для 7% респондентов фриланс является основным источником дохода. Еще столько же занимаются фрилансом параллельно с основной работой. 46% не работают на фрилансе в данный момент, 40% никогда им не занимались.

Результаты опроса подтверждают, что в России фриланс чаще рассматривают как подработку. 63% зарабатывает на нем от 5 до 30 тыс. рублей в месяц, 21% называли суммы от 30 до 100 тыс. рублей и только 16% получают на фрилансе больше 100 тыс. рублей.

По данным исследования, большинство фрилансеров (36%) предпочитают не совмещать по времени работу и подработку. 31% фрилансят в любое удобное время, 23% - в выходные и лишь 10% могут одновременно заниматься основной работой и фрилансом.

Уточняется, что для 39% россиян работа в свободном режиме связана с той же сферой, в которой они официально трудоустроены. Почти такая же доля опрошенных (38%) использует фриланс для реализации своего творческого потенциала, а для 23% респондентов работа и подработка - это две разные профессии. При этом 59% специально не обучались на курсах или в учебных заведениях, чтобы зарабатывать на фрилансе. 37% получили высшее образование, 4% прошли интернет-курсы.

Об опросе

Опрос проходил с 11 по 13 мая на портале "Рамблер". Охват составил почти 163 тыс. пользователей, среди которых 72% мужчин и 28% женщин.

14 мая в России отмечается День фрилансера. Первая российская биржа фриланса, где каждый мог найти себе подработку или полноценную работу, была открыта в этот день 16 лет назад. Фрилансеры - люди, которые не привязаны к конкретному работодателю, они берут проектные задачи, когда и где им удобно.