В России выявили 9 462 случая заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 20 марта

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 462. Это максимальный показатель с 20 марта, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразился 4 922 901 человек.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Еврейской автономной области (0,02%), в Республике Тыва (0,03%).

В частности, за сутки было выявлено 739 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 648 - в Московской области, 204 - в Ростовской области, 127 - в Воронежской области, 126 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 270 151 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 756, до 4 537 634. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 164 пациента в Санкт-Петербурге, 575 - в Московской области, 211 - в Республике Ингушетия, 208 - в Саратовской области, 203 - в Псковской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 393 против 392 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 115 116 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,34%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 35 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 26 - в Ростовской области, по 15 - в Нижегородской и Самарской областях, по 11 - в Краснодарском крае и Свердловской области.