В Москве выявили 3 818 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 17 января

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 818, это максимальный показатель с 17 января. Всего с начала пандемии в столице было выявлено 1 131 235 заболевших, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заразившихся, по данным штаба, составил 0,34%. Днем ранее было выявлено 2 787 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 60 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 128, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 2 943 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 020 683. В настоящее время в столице продолжают лечение 91 424 человека.