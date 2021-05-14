У посольства Израиля в Москве усилили полицейское патрулирование

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Полицейское патрулирование у посольства Израиля в Москве на улице Большая Ордынка усилено в пятницу на фоне обострения палестино-израильского конфликта, передает корреспондент ТАСС.

Рядом с посольством стоят микроавтобус и легковая машина правоохранителей, дежурит полицейский в бронежилете. На 11:00 мск около диппредставительства сохраняется спокойная обстановка.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших в результате обстрелов.