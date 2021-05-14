Конституционный суд возобновляет проведение открытых слушаний с 20 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России с 20 мая возобновляет проведение открытых слушаний по рассматриваемым делам, которые не проводились с весны 2020 года из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер. Как сообщили в пятницу в пресс-службе суда, на первом слушании после перерыва будет рассмотрен запрос по проверке законодательства от Конаковского горсуда Тверской области.

"20 мая 2021 года в четверг в 10:00 мск Конституционный суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности статьи 3 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Поводом к рассмотрению дела послужил запрос Конаковского городского суда Тверской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, открытые слушания в последний раз проводились весной прошлого года. После этого суд рассматривал дела и выносил постановления и определения в закрытом режиме. 20 мая желающие смогут посмотреть слушания в онлайн-трансляции, которая будет вестись на официальном сайте суда, а стороны разбирательства приглашены для участия в заседании.

Запрос Конаковского горсуда связан с проверкой на соответствие конституции нормы федерального закона о мерах господдержки семей с детьми, которая не предусматривает выдачу материнского капитала отцу, воспитывающему детей, рожденных с помощью суррогатной матери.

Дело связано с тем, что мужчина, являясь отцом двоих рожденных таким образом детей, не смог получить сертификат на материнский капитал, так как согласно названному закону, он не относится к категориям граждан, наделенных правом на получение дополнительных мер государственной поддержки семей. Его жена, которая удочерила девочек, также получила отказ. Мужчина обратился в Конаковский горсуд, который посчитал, что в законодательстве имеется неопределенность. Суд, в свою очередь, обратился в КС с просьбой проверить норму закона на соответствие конституции.