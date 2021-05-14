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Пандемия COVID-19

В Геленджике отменили карнавал в честь начала курортного сезона

Решение приняли после рекомендации Роспотребнадзора

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Карнавал, который ежегодно проходит в Геленджике в честь старта курортного сезона, в этом году отменили в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Каждый год в начале лета в Геленджике проходит карнавальное шествие, которое знаменует символический старт курортного сезона. Традиционно во время карнавала на главной сцене города проходят выступления краевых и городских творческих коллективов, а также организуют ярмарку и прочие активности.

"Карнавала в этом году действительно не будет. Мы приняли решение его отметить после рекомендации Роспотребнадзора по причине рисков распространения коронавируса", - сообщили в пресс-службе администрации.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на утро пятницы с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 46 834 граждан, включая 2 975 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 825,2. Более 41,5 тыс. пациентов выписаны с выздоровлением, 2832 человека умерли.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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