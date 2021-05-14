Росавиация обратилась к Непалу по поводу ускорения вывоза россиян

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Росавиация обратилась к авиавластям Непала для ускорения вывоза более 270 россиян из этой страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Росавиация обратилась к авиационный властям Непала с просьбой оказать содействие и предоставить разрешение авиакомпании "Аэрофлот" на выполнении рейса с целью возвращения россиян", - сказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Как накануне сообщал ТАСС посол России в Непале Алексей Новиков, посольство РФ добивается от местных властей разрешения на прилет самолета из Москвы для вывоза находящихся там россиян. Власти Непала закрыли все внутренние перелеты с 3 мая и прекратили международное авиасообщение с 6 мая. Пока эти ограничения действуют до 31 мая, однако не исключено, что они могут быть продлены. При этом два раза в неделю продолжают осуществляться перелеты из Непала в Индию, но, как подчеркнул посол, на эти рейсы сейчас допускаются только граждане Непала и Индии. Наземные пограничные переходы также закрыты для иностранных граждан.

По данным посла, в Непале на данный момент находятся 273 россиянина.