Препарат для лечения среднетяжелой формы COVID-19 поступил в медучреждения Подмосковья

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский лекарственный препарат "Артлегиа" для лечения пациентов с COVID-19 среднетяжелой формы поступил в медицинские организации Московской области. Партия составила 1,1 тыс. упаковок, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Наши больницы уже получили партию нового препарата, разработанного в России, для пациентов с коронавирусом "Артлегиа" в количестве 1 100 упаковок. Это поможет проводить более эффективное лечение пациентов", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что препарат используется для лечения пациентов с COVID-19 среднетяжелой формы. Препарат входит во временные методические рекомендации Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он разработан группой компаний "Р-Фарм" и передан в рамках благотворительной кампании медицинским организациям, подведомственным Минздраву Подмосковья.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 258 760 случаев заражения, выздоровели 212 198 человек, умерли 5 976.