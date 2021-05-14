Врач назвал стабильной эпидситуацию на Кубани после майских праздников

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае, связанная с угрозой распространения коронавируса, после длинных майских выходных остается стабильной, в регионе планируют сохранить ее на таком же уровне в течение предстоящего курортного сезона. Об этом заявил заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "Специализированной клинической инфекционной больницы" Краснодара Игорь Люлин в ходе брифинга в пятницу.

Курорты Краснодарского края приняли с 1 по 11 мая более 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Заполняемость отелей в среднем составила около 80%.

"На сегодняшний день состояние стабильное эпидемиологическое, и я рассчитываю, что население активно поддержит все рекомендации и мы проведем этот сезон гладко. Важнейшими категориями [при вакцинации] являются лица, которые задействованы в туристической индустрии, это работники гостиниц, отелей, других центров, которые принимают гостей, важно защитить работников, чтобы не служить источниками распространения инфекции, чтобы летний период прошел гладко", - сказал Люлин.

Он пояснил, что показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения составляет 825,2. По его словам, в крае привиты от коронавируса 464 892 человека, более половины вакцинированных - лица старше 60 лет.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на пятницу за сутки выявили 96 случаев коронавируса, с начала пандемии на Кубани зарегистрированы 46 834 случая коронавируса, 41 530 человек выздоровели и выписаны из больниц, 2 832 умерли, в тяжелом состоянии на ИВЛ - 56 пациентов, на ЭКМО - двое.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.