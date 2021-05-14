Школьники Кузбасса изучают историю развития региона по фотоснимкам из медиабанка ТАСС

КЕМЕРОВО, 14 мая. /ТАСС/. Фотоснимки из медиабанка ТАСС, собранного из архивов информационного агентства к 300-летию с начала промышленного освоения Кузбасса, будут использоваться педагогами школ региона при проведении уроков по истории развития Кемеровской области. Тематические занятия будут проходить до конца мая, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства Кузбасса.

"Ребята смогут изучать историю малой родины на примерах биографии конкретных людей, которых они увидят на фотографиях, через реальные события и объекты, запечатленные на кадрах. Познавательные уроки в школах региона будут проходить до 20 мая. На них будут приглашать ветеранов, которые своими воспоминаниями и рассказами дополнят и представленные на фото исторические моменты. Первый урок состоялся в школе № 31 им. В. Д. Мартемьянова в городе Кемерово", - говорится в сообщении.

Исторический раздел со снимками фотокорреспондентов ТАСС создан в апреле на платформе открытого медиабанка "Кузбасс-300" - специального проекта агентства. В него вошли архивные фотографии ТАСС, которые отражают ключевые события региона с начала XX века - от запуска крупнейших предприятий страны и первых техникумов по подготовке кадров в сфере угольной промышленности до повседневной жизни региона.

"Особенность проекта еще и в том, что на архивных снимках ТАСС кузбассовцы могут узнать себя или своих родственников и знакомых. Информация о человеке с фотографии, его трудовых подвигах поможет дополнить большую трудовую биографию Кузбасса", - добавили в пресс-службе кузбасского правительства.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатцем Михайлом Волковым были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Основные торжества запланированы на 6 июля 2021 года. Всего в рамках празднования юбилейной даты в регионе запланированы около 300 мероприятий международного, федерального и регионального уровней. Еще около 3 тыс. мероприятий пройдут в муниципалитетах.