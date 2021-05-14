Комплекс общежитий БФУ им. И. Канта на 700 студентов открылся в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Комплекс из пяти общежитий для студентов Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта открылся в пятницу в Калининграде. В церемонии открытия студенческого городка принял участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Балтийский федеральный университет по праву является одним из драйверов развития региона. Сегодня мы большое внимание уделяем тому, чтобы университеты стали центрами культурной и образовательной жизни в каждом из регионов. БФУ, созданный в середине 2000-х годов, успешно справляется с этой миссией, и строительство пяти новых зданий в этом студенческом городке это символ успешного динамичного развития", - сказал Фальков на церемонии.

Новый комплекс студенческих общежитий квартирного типа начали строить в 2019 году за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы в рамках реализации Национального проекта "Образование". Пять пятиэтажных зданий вместимостью 275 квартир предназначены для 700 студентов университета. Предусмотрены комнаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеются пандусы. Для комфорта проживающих благоустроена территория для отдыха и прогулок, есть детская площадка. Первые студенты заселились в конце апреля. Сейчас здесь проживают 320 студентов, 85% из них - обучающиеся из других субъектов РФ и иностранных государств, уточнили в пресс-службе БФУ.

На соседних улицах располагаются еще три общежития, а также учебные корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс БФУ. На территории кампуса университета построен также новый плавательный бассейн на шесть 25-метровых дорожек. Новый комплекс позволил создать в этой части Калининграда студенческий микрорайон, отметили в университете.

Валерий Фальков проведет в пятницу в БФУ рабочее совещание с администрацией вуза и губернатором области Антоном Алихановым. Будут обсуждаться вопросы развития кампуса университета, карбонового полигона на территории области, ИНТЦ "Балтийская долина" и создания учебно-военного центра.