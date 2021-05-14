В Забайкалье начали тестирование системы "Лесвосток.рф" для внедрения на Дальнем Востоке

ЧИТА, 14 мая. /ТАСС/. ВЭБ.ДВ (входит в группу ВЭБ.РФ) приступил к тестированию экспериментальной автоматизированной информационной системы "Лесвосток.рф" на территории Забайкальского края как пилотного региона перед внедрением сервиса на территории всего Дальнего Востока. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Мы произвели подсчет и выяснили, что за последние 30 лет мы потеряли практически 45% лесосеки. Благодаря новому информационному сервису у нас будет качественная информация о лесах. Это позволит нам предоставлять леса в аренду добросовестным пользователям и заниматься лесопереработкой. Возлагаем такие надежды на этот сервис", - приводятся в сообщении слова губернатора Забайкалья Александра Осипова.

Первый этап эксперимента продлится в Забайкалье до сентября 2021 года. После подтверждения корректности алгоритмов и использованных баз данных систему планируется запустить в промышленную эксплуатацию. Основой сервиса является электронная интерактивная карта, на которой в оцифрованном виде отражены все актуальные экономически значимые данные о лесах.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, "Лесвосток.рф" содержит информацию о более чем 2 млн выделов. "Оцифровано более 106 тысяч гектаров леса, учтены все лесоизменения за 20 лет. Благодаря новой системе информация о лесе будет доступна каждому в режиме онлайн. Искусственный интеллект поможет рассчитать прирост древесины, машинное зрение выявит даже незначительные изменения на космоснимках и оценит экономическую эффективность участка. Робот поможет подготовить проектную документацию и подать заявку на приобретение участков", - цитирует его пресс-служба.

Минвостокразвития России и Минприроды РФ ранее согласовали дорожную карту плана мероприятий по проведению в 2021 году на территории Забайкальского и Хабаровского краев эксперимента по внедрению информационной системы "Лесвосток.рф". Она предоставляет пользователям доступ к актуальным сведениям о количественных и качественных характеристиках лесов Дальнего Востока. Инвесторы смогут принять экономически обоснованное решение о выборе лесного участка, подготовить проектную документацию и подать заявку на его использование через электронный аукцион. Итоги эксперимента будут подведены 1 ноября 2021 года, после чего будут приняты решения о поэтапном расширении перечня услуг, которые предоставляются с помощью "Лесвосток.рф", а также о возможности тиражирования этого опыта на другие регионы Дальнего Востока.