СК проверяет интервью участника митинга против политики Макрона телеканалу "Дождь"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту публикации "ВКонтакте" интервью телеканалу "Дождь" участника митинга против политики президента Франции Эммануэля Макрона в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Следствие начало проверку по факту публикации в соцсети "ВКонтакте" интервью под названием "Самая мирная религия" корреспонденту "Дождя" участника прошедшего 30 октября 2020 года около посольства Франции на Большой Якиманке несанкционированного митинга против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Проверка проводится на наличие признаков публичных призывов к терроризму или его публичного оправдания", - сказал собеседник агентства.

В связи с публикацией интервью СК начал также вторую проверку по факту несообщения о преступлении. По данным следствия, после публикации 25-летние россиянин и гражданин Узбекистана связались с мужчиной, давшим интервью, и интересовались мотивами его участия в митинге и публичного оправдания терроризма, не сообщив об этом в правоохранительные органы.