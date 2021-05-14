Онищенко призвал пожилых россиян не ездить на море

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что гражданам пожилого возраста не следует ездить на морское побережье, в том числе в Крым, так как это большая нагрузка для организма. При этом им обязательно надо найти другую возможность отдохнуть, заявил он в пятницу в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.

"Любые возможности для отдыха надо использовать - и Подмосковье, и наши возможности Сибири, Дальнего Востока, особенно старшему поколению. Но им вообще не рекомендуется даже в самые льготные условия Крымского побережья, Турции ехать - не надо, это огромные затраты организма, перенапряжение всех адаптационных возможностей", - отметил Онищенко.

Он добавил, что наступает сезон отпусков, который обязательно надо использовать, так как в прошлом году "отдыха полноценного не было у большинства, в том числе и у детей".

"Нам в этом году нужно как минимум 6 млн детей оздоровить - это и загородные лагеря, и пришкольные лагеря, которые у нас, к сожалению, доминируют, поскольку у нас был период 90-х годов, когда мы многие лагеря просто потеряли загородные, которые дают полноценный отдых. Но тем не менее это тоже отдых", - подчеркнул Онищенко.