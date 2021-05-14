Онищенко не считает, что коронавирус станет сезонным заболеванием

"Я не уверен, что он будет сезонным заболеванием, если мы сейчас поставим заслон. Смотрите: самый активный очаг, который есть сегодня, - Китай. Природный очаг. Подъем или нет подъема заболевания - они держат на уровне заболеваемость, месяц не было ни одного случая в полуторамиллиардной популяции", - отметил Онищенко в пятницу в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.

По его словам, в случае с Китаем речь идет не о выработанной устойчивости к вирусу, а о том, что стране удается не допускать заражения. При этом он призвал своих коллег из медицинских и научных организаций не строить теории и не пугать граждан. "Неслучайно есть понятие медицинской тайны и медицинской этики. Зачем вываливать на головы людей ситуацию, которая вызовет у них тревогу? Сути они не поймут, но поймут одно - что-то будет страшное. Будет, конечно, устойчивость [к вирусу], ну и что? Появятся новые антиретровирусные препараты, они постоянно меняются. При гриппе после каждого сезона это происходит", - подчеркнул Онищенко.