В Липецкой области с 15 мая возобновят работу аттракционов

ТАСС, 14 мая. Глава Липецкой области Игорь Артамонов из-за улучшения обстановки по коронавирусу разрешил с 15 мая возобновить работу аттракционов, которые были остановлены из-за угрозы заражения новой инфекцией. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Работа аттракционов вновь разрешена в Липецкой области. Соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Артамонов. Постановление вступает в силу 15 мая текущего года. Посещение аттракционов разрешается при условии соблюдения санитарных норм Роспотребнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, работа аттракционов была остановлена в начале пандемии, в марте 2020 года. В последние недели в регионе зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19, число ежесуточных заражений не превышает 50-60.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 30 694 случая заражения коронавирусом, из них 27 736 человек выздоровели, 690 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.