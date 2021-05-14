В павильонах "Здоровая Москва" проведут эксперимент по работе с отдельными группами риска

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специалисты в павильонах "Здоровая Москва" будут пристальнее наблюдать за отдельными группами риска в рамках эксперимента. Планируется начать с онкологических заболеваний, сообщила в пятницу на пресс-конференции в ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Еще одна новация этого сезона - мы впервые хотим провести эксперимент по отдельной и более пристальной работе с группами риска. Начинаем мы это с работы с людьми, которые, на наш взгляд, находятся в группе риска по онкологии", - сказала она.

По ее словам, скомбинировать такие группы риска - непростая работа. На сегодняшний день сформирован ряд критериев, позволяющих отвести тех людей, которые имеют семейную онкологию, и тех, кто имеет предшествующие заболевания. В ближайшее время специалисты доработают эти группы и начнут взаимодействовать с ними индивидуально. В частности, лично информировать, приглашать на консультации и объяснять риски в тех случаях, если человек не будет проходить диспансеризацию.

Традиционно власти Москвы будут убеждать людей всеми доступными способами прийти на такое обследование. Это и общие коммуникации с населением, и индивидуальная рассылка.

"Конечно, в этих павильонах в обязательном порядке будет проводиться вакцинация от коронавируса. Быстро, удобно, просто и легко", - добавила Ракова.

Проект "Здоровая Москва" возобновил работу в столице с 11 мая. Пройти обследование в этом году можно будет в 46 городских парках.