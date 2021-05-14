Фальков: БФУ в Калининграде может стать центром притяжения студентов из соседних стран

КАЛИНИНГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Геополитическое положение Калининградской области может сделать Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Имманиула Канта в Калининграде центром притяжения студентов из соседних стран, в том числе Евросоюза. Такое мнение высказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании по вопросам развития университета в пятницу.

"Вы должны быть магнитом для молодежи из сопредельных государств <...> Ваша амбиция должна быть Балтия, Польша, Восточная Европа, как минимум", - сказал министр.

Он обратил внимание на практику грантового обучения студентов в зарубежных вузах, когда им предлагается бесплатное обучение с выплатой стипендии, различными льготами. Эти механизмы можно было бы использовать в БФУ совместно с регионом для решения задачи привлечения иностранных студентов, и это могло бы стать частью программы развития университета, заметил министр.

По его словам, Калининград находится в особой ситуации. "На вас страна смотрит. Вы должны в этой части отрабатывать - значит вам особый инструмент можно и нужно: серия летних школ, гранты, поддержка со стороны локального местного сообщества", - сказал он, добавив, что возможно обсуждать в качестве эксперимента для Калининграда и вопросы упрощенного въезда студентов по аналогии с электронными визами для туристов.

На совещании в Калининграде ректор БФУ Александр Федоров представил стратегию развития университета до 2030 года, строительства университетского кампуса. Обсуждались также вопросы карбонового полигона на территории области, ИНТЦ "Балтийская долина".