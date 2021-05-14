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Фальков: БФУ в Калининграде может стать центром притяжения студентов из соседних стран

Министр науки и высшего образования обратил внимание на практику грантового обучения студентов в зарубежных вузах

КАЛИНИНГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Геополитическое положение Калининградской области может сделать Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Имманиула Канта в Калининграде центром притяжения студентов из соседних стран, в том числе Евросоюза. Такое мнение высказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании по вопросам развития университета в пятницу.

"Вы должны быть магнитом для молодежи из сопредельных государств <...> Ваша амбиция должна быть Балтия, Польша, Восточная Европа, как минимум", - сказал министр.

Он обратил внимание на практику грантового обучения студентов в зарубежных вузах, когда им предлагается бесплатное обучение с выплатой стипендии, различными льготами. Эти механизмы можно было бы использовать в БФУ совместно с регионом для решения задачи привлечения иностранных студентов, и это могло бы стать частью программы развития университета, заметил министр.

По его словам, Калининград находится в особой ситуации. "На вас страна смотрит. Вы должны в этой части отрабатывать - значит вам особый инструмент можно и нужно: серия летних школ, гранты, поддержка со стороны локального местного сообщества", - сказал он, добавив, что возможно обсуждать в качестве эксперимента для Калининграда и вопросы упрощенного въезда студентов по аналогии с электронными визами для туристов.

На совещании в Калининграде ректор БФУ Александр Федоров представил стратегию развития университета до 2030 года, строительства университетского кампуса. Обсуждались также вопросы карбонового полигона на территории области, ИНТЦ "Балтийская долина".

Теги
РоссияКалининградская областьФальков, Валерий Николаевич
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