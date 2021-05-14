В Татарстане после стрельбы в школе начнут работать подготовленные МЧС волонтеры-психологи

ТАСС, 14 мая. Психологи-добровольцы, подготовленные специалистами Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России, начнут работу в учебных учреждениях Татарстана после стрельбы в казанской школе, где погибли девять человек, в том числе семь детей. Об этом сообщила в пятницу директор центра Юлия Шойгу в ходе круглого стола на международном салоне "Комплексная безопасность - 2021".

"Предварительная работа позволила организовать взаимодействие и по ситуации, связанной с трагическими событиями в Татарстане. Занятие с 43 добровольцами, которое прошло буквально вчера <...> направлено на помощь родителям и педагогам, когда они будут общаться, взаимодействовать с детьми, у которых был некий травматический опыт. Это занятие рассчитано в первую очередь не на тот лицей, где произошла трагедия, а на те учебные учреждения, которые находятся в этом и других регионах, - сказала она. - Мы очень надеемся, что уже со следующей недели эта работа в Татарстане начнется".

Шойгу отметила, что работа носит больше просветительский характер: рассказывает о том, каким образом происходит переживание травмы ребенком, что важно, какие методы поддержки существуют, что могут сделать родители и педагоги. "К сожалению, у нас появился свой собственный опыт, мы теперь ориентируемся не только на изучение зарубежных примеров, но и, к сожалению, оперируем и собственным опытом. Так было в связи со всеми громкими событиями, которые происходили в школе в Ивантеевке, в колледже в Керчи, в Перми, на Дальнем Востоке были такие случаи", - отметила директор ЦЭПП, подчеркнув актуальность и востребованность добровольцев-психологов.