Владимир Молчанов сообщил, что находится на плановой реабилитации после ковида

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Телеведущий, автор передачи "До и после полуночи" Владимир Молчанов находится на плановой реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации ведущего.

"Я на очередной реабилитации после зимнего ковида, гуляю по этажам и занимаюсь зарядкой", - сказал он.

Известный телеведущий заверил, что чувствует себя хорошо. "Просто после ковида всегда проблемы, и их нужно преодолевать - массаж, физиотерапия, тренажеры", - добавил он.

Молчанов в 2000-х годах на разных телеканалах вел телевизионные программы "Частная жизнь" ("Россия"), "Полуночники" и "По душам с Владимиром Молчановым" ("Мир"), "До и после..." ("Ностальгия"). В 2010-х руководил мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".

Автор около 20 документальных фильмов. В их числе: "Забой", "Команданте Че", "Мелодия рижского гетто", "Испанское рондо 70 лет спустя".