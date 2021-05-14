Теплая погода в Петербурге сохранится до конца второй декады мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. По-летнему теплая погода в Санкт-Петербурге сохранится почти до конца мая. При этом последний месяц весны в этом году в городе войдет, по меньшей мере, в пятерку самых "мокрых" за последние два десятилетия, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook в пятницу.

"Теплая погода задержится в Санкт-Петербурге до конца второй декады мая, а затем похолодает, и большая часть последней десятидневки окажется на 1-2 градуса холоднее нормальных значений, и только в последние три-четыре дня мая температурный тренд изменится, и температурный фон вернется в нормы. Конечно же, в отдельные дни не обойдется и без дождей. Май, который уже накопил около полутора месячных норм осадков, попадет, как минимум, в пятерку самых "мокрых" в XXI веке", - написал Леус.

По данным синоптика, в предстоящие выходные в Петербурге ожидаются короткие дожди, местами с грозами, а температурный фон составит плюс 20-22 градуса, что на 5-6 градусов выше климатической нормы. "В воскресенье циклон отправится на северо-восток, и в своем тылу затянет в Питер более прохладный воздух. Вновь не обойдется без кратковременных очаговых дождей и похолодает до плюс 17-19 градусов", - отметил он.

На следующей неделе в город придет "июльская погода": под воздействием антициклона воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы.

12 мая в Петербурге был установлен суточный рекорд тепла. Температура воздуха достигла 27,5 градуса, что на 0,9 градуса выше прежнего максимума для этого дня, который был установлен в 1963 году.