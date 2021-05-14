Минздрав подготовил проект закона о Российском Красном Кресте

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минздрав России подготовил проект федерального закона о работе Российского Красного Креста (РКК), соответствующий документ в ближайшее время будет доступен для общественного обсуждения, сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

"Для развития сотрудничества необходимо продолжение тех нормативно-правовых усилий, которые предпринимались, и сегодня мы подготовили проект федерального закона о Российском Красном Кресте. Соответствующий проект будет размещен для общественного обсуждения. <...> В целом надо сказать, что стадия работы по нему, наверное, вполне можно считаться очень продвинутой, я убежден, что создание надлежащего правового базиса сделает работу РКК более эффективной", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы РКК в условиях пандемии и мероприятиям ко дню рождения РКК.

Салагай отметил, что взаимодействие российских органов государственной власти в сфере здравоохранения и Красного Креста имеет очень большую историчную ретроспективу. "Мы имеем опыт работы по целому ряду направлений, но нужно сказать, что на протяжении многих последних лет интенсивность такого взаимодействия, конечно, имела очень серьезный потенциал к улучшению, и сегодня мы видим уверенные шаги со стороны РКК, который действительно проявляет инициативу и который предлагает целый ряд интересных, важных и востребованных проектов, которые позволят, их совместная реализация с Минздравом, помочь очень большому количеству граждан", - сообщил замминистра.

В частности, это и помощь в чрезвычайных ситуациях, по социально значимым заболеваниям, по профилактике неинфекционных заболеваний, по донорству крови, помощь мигрантам, пожилым людям и целый ряд других направлений, пояснил Салагай.

"Я убежден, что перспектива этого сотрудничества очень серьезная", - заключил он.