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МЧС выступило за создание спасательных команд в структуре Российского Красного Креста

Замглавы МЧС Илья Денисов отметил, что ранее такие команды уже были в структуре РКК, но по разным причинам перестали существовать

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. МЧС готово оказать помощь Российскому Красному Кресту (РКК) в воссоздании в структуре этой организации команд реагирования на бедствия. Об этом заявил замглавы МЧС РФ Илья Денисов на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной итогам работы РКК в условиях пандемии и мероприятиям ко дню рождения организации.

"Опыт в создании таких бригад, работы в различных странах мира имеются. При надлежащем уровне взаимодействия все это [команды реагирования на бедствия в составе РКК] возможно реанимировать при нашем непосредственном участии", - сказал Денисов.

Он отметил, что ранее такие команды существовали в структуре РКК, но по разным причинам перестали существовать, а многие спасатели перешли на работу в МЧС.

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