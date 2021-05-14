МЧС выступило за создание спасательных команд в структуре Российского Красного Креста

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. МЧС готово оказать помощь Российскому Красному Кресту (РКК) в воссоздании в структуре этой организации команд реагирования на бедствия. Об этом заявил замглавы МЧС РФ Илья Денисов на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной итогам работы РКК в условиях пандемии и мероприятиям ко дню рождения организации.

"Опыт в создании таких бригад, работы в различных странах мира имеются. При надлежащем уровне взаимодействия все это [команды реагирования на бедствия в составе РКК] возможно реанимировать при нашем непосредственном участии", - сказал Денисов.

Он отметил, что ранее такие команды существовали в структуре РКК, но по разным причинам перестали существовать, а многие спасатели перешли на работу в МЧС.