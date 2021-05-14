Северо-Кавказский федеральный университет подключился к сервису "Поступление в вуз онлайн"

СТАВРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет присоединился к федеральному сервису "Поступление в вуз онлайн" для дистанционной подачи заявления. Сервис позволит абитуриенту отслеживать место в конкурсных списках, сообщили в пятницу в вузе.

Прием документов для поступления в вуз начнется 18 июня.

"СКФУ подключился к суперсервису "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги". С его помощью можно будет подать документы в университет. Через личный кабинет абитуриент может отслеживать место в рейтинге поступающих и подать электронное заявление о согласии на зачисление. Приехать в университет потребуется только к началу учебного года", - говорится в сообщении на сайте университета.

Сервис позволит сформировать пакет документов для поступления, результаты ЕГЭ автоматически загружаются в систему. Заявления, поданные онлайн, буду участвовать в конкурсе на поступление наравне с заявлениями, поданными лично, по почте или через информационную систему университета.

"Мы думаем о безопасности наших абитуриентов в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и регионе. На суперсервисе доступна вся необходимая информация о направлениях подготовки, бюджетных местах, вступительных испытаниях, что очень удобно", - приводятся в сообщении слова начальника управления по работе с абитуриентами Александра Евдокимова.

На совещании с членами правительства РФ 13 января 2021 года президент Владимир Путин, отметив удобство работы суперсервисов на портале госуслуг, поручил активно развивать их функционал. Запуск в России суперсервисов предусмотрен национальным проектом "Цифровая экономика".