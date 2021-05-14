На северо-востоке Китая выявили локальную вспышку коронавируса

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Власти Китая выявили два случая заражения коронавирусом и троих бессимптомных инфицированных в городе Инкоу (население около 2,3 млн человек, северо-восточная провинция Ляонин). Об этом в пятницу вечером сообщил городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Все они являются служащими одного предприятия. В настоящее время жителям Инкоу рекомендовано без веских причин не покидать город.

В четверг в восточной провинции Аньхой были выявлены трое заболевших COVID-19. Как показало эпидемиологическое расследование, одна из инфицированных 1 мая прибыла в провинцию Аньхой из города Далянь (провинция Ляонин). После этого эпидемиологи предположили, что первоначальная вспышка заболевания могла произойти именно там.

Специалисты установили 265 человек в городе Инкоу, которые могли контактировать с заболевшими. В ходе тестирования были выявлены пять положительных проб. В настоящее время 217 человек помещены в карантин. Власти Инкоу перекрыли выезды из города.

Как сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, власти страны впервые за три недели выявили в Китае местные случаи заражения - они были зафиксированы в провинции Аньхой. К настоящему времени там подтверждены четыре случая заражения - по два в городах Хэфэй (8 млн жителей) и Луань (4,9 млн).

Всего в Китае на текущий момент насчитывается 34 местных случая заражения: четыре в провинции Аньхой, два в Ляонине, остальные 28 в провинции Юньнань в городе Жуйли на границе с Мьянмой, где в апреле возник очаг инфекции.