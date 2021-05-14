Курские власти продлили ограничения по коронавирусу до 1 июня

КУРСК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Курской области продлили действующие в регионе ограничения по коронавирусу до 1 июня, сообщил в пятницу на заседании оперштаба губернатор Роман Старовойт.

"На 1 июня оставим [смягчение основных ограничений по коронавирусу]. Темпы заболеваемости высокие", - сказал Старовойт.

До 1 июня в области сохранятся требования по масочному режиму, запрет на работу караоке и танцплощадок в заведениях общепита, наполняемость кафе и ресторанов до 50%. Как отметил главный санитарный врач Олег Климушин, сохранение ограничений связано с длительными майскими праздниками.

"Есть опасения о возможном ухудшении ситуации. В Курской области подтвержден первый местный случай заражения британским штаммом, не завозным", - добавил Климушин.

В области с начала пандемии выявлено 37 376 заражений. Выздоровели 35 373 человека, 757 умерли. Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 120 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию около 100 тыс. жителей региона.