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Пандемия COVID-19

Курские власти продлили ограничения по коронавирусу до 1 июня

В регионе сохранятся требования по масочному режиму, а также запрет на работу караоке и танцплощадок в кафе

КУРСК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Курской области продлили действующие в регионе ограничения по коронавирусу до 1 июня, сообщил в пятницу на заседании оперштаба губернатор Роман Старовойт.

"На 1 июня оставим [смягчение основных ограничений по коронавирусу]. Темпы заболеваемости высокие", - сказал Старовойт.

До 1 июня в области сохранятся требования по масочному режиму, запрет на работу караоке и танцплощадок в заведениях общепита, наполняемость кафе и ресторанов до 50%. Как отметил главный санитарный врач Олег Климушин, сохранение ограничений связано с длительными майскими праздниками.

"Есть опасения о возможном ухудшении ситуации. В Курской области подтвержден первый местный случай заражения британским штаммом, не завозным", - добавил Климушин.

В области с начала пандемии выявлено 37 376 заражений. Выздоровели 35 373 человека, 757 умерли. Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 120 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию около 100 тыс. жителей региона.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьПандемия COVID-19
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