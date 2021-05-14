В Якутии открылся первый в России центр кардиогенетики

ТАСС, 14 мая. Центр кардиогенетики открылся в Республике Саха (Якутия), это первый подобный центр в России. Как сообщили ТАСС в пятницу в представительстве региона в Москве, в его задачи будут входить повышение выявляемости заболеваний, организация профилактики и лечения, снижение смертности от кардиозаболеваний.

"Новое медподразделение создано на базе поликлиники №1 Якутска под научным руководством сотрудников Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ и при участии кардиологического диспансера. Среди задач центра - повышение выявляемости заболеваний, организация своевременной профилактики и лечения, снижение инвалидизации и смертности от кардиозаболеваний", - говорится в сообщении.

Новое подразделение кардиогенетики позволит разработать модель выявления, мониторинга и помощи больным. Он также поможет выявить специфические для Якутии патологические варианты генов и создать постоянно пополняемый банк образцов ДНК. Кроме того, специалисты и врачи центра получат возможность непрерывного обучения за счет дистанционных технологий.

"Надеюсь, модель, которая создается в Якутске, можно будет тиражировать в другие регионы", - цитирует пресс-служба представительства заведующего первичным сосудистым отделением, кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики "Центральной государственной медицинской академии" Дмитрия Затейщикова.

Ранее пресс-служба региона сообщала, что глава республики Айсен Николаев подписал указ "О стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в Республике Саха (Якутия)", согласно которому 2021-2030 годы объявлены в республике Десятилетием здоровья. Указом в качестве приоритетных, в частности, определены следующие направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью как норме жизни, развитие генетики, обеспечение сферы здравоохранения квалифицированными кадрами достаточной численности, развитие науки в сфере здравоохранения, развитие цифрового здравоохранения.